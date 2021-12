A 40 jours de l'événement, le 70e anniversaire du Débarquement prend de plus en plus d'ampleur. Alors qu'il était déjà acquis que la Reine Elisabeth II et son fils, le Prince Charles effectueraient un voyage officiel en France le 6 juin, à Courseulles, la couronne annonce que le couple princier sera également du voyage. Kate et William sont annoncés en France et en Normandie et plus particulèrement à Arromanches.