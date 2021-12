Vos idées de sorties du week-end du 26 et 27 avril

MANCHE



Le slalom de Lessay se déroule ce dimanche. C'est la 17ème édition de ce slalom régional, qui se déroule sur le circuit de karting. Rendez vous dimanche au karting de Lessay dès 8h30 pour les essais libres et à partir de 13h pour les courses qualificatives.



Samedi et dimanche, foire aux bulots à Pirou avec Tendance Ouest. A retrouver sur place : la vente de produits de la mer par des professionnels, un marché du Terroir, des expositions dans la salle polyvalente, un vide-grenier, une fête foraine, une soirée fruits de mer et un concert en plein air le dimanche après-midi.



Jusqu'au mois de septembre venez admirer les 52 clichés de l'exposition «Quand Saint-Lô voulait revivre», que propose le Studio Guézou, dans le cadre des festivités du 70ème anniversaire du Débarquement et de la Libération de Saint-Lô. Il s'agit de photos datant de la période de la reconstruction de Saint-Lô. Elles sont exposées rue Havin et rue Torteron. Des cartes postales sont en vente au Studio Guézou, rue du Neufbourg.



Ce dimanche à partir de 10h venez participer à la Boucle des Marais, c'est une course de 66km à Carentan. Les nons licenciés doivent présenter un certificat médical de non contre indication à la course à pied, vous pouvez encore vous inscrire en appelant le service des sports de la mairie de Carentan.



CALVADOS



La 3ème édition de la Fête du Sport a lieu ce samedi, au parc Claude-Decaen, de 11h à 17h. L'occasion idéale de découvrir de nouvelles activités sportives et d'aller à la rencontre d'associations sportives ! Au total, 19 clubs seront présents et près de 32 disciplines seront présentées. Parmi celles-ci : football, basket-ball, danse, gymnastique, sports de combats. Mais aussi des activités moins connues telles que le tir à l'arc, le football américain, le BMX, ou encore le twirling bâton. C'est gratuit et ouvert à tous



Le cirque Borsberg est dans la région ce week-end. Il est installé sur le parking de l'école de May sur Orne. Représentations à 15h et 18h samedi et à 15h dimanche.



Les Goustiers de Falaise organisent ce samedi une grande manifestation sur le thème de la jardinerie et des produits du terroir avec une centaine d'exposants. C'est gratuit pour l'entrée, mais c'est 25€ pour le repas.



L’Office de Tourisme et d’Animation de Villers sur mer et le Paléospace - Musée de France organisent la 3ème édition du Festival «Villers à Ciel Ouvert» avec le Soleil en thème principal : c'est samedi et dimanche autour du Paléospace de Villers sur mer sur le thème de l’astronomie et du ciel.



ORNE



Tout ce week-end c'est la 2ème édition du Salon Habitat Déco et Jardin de Flers. 5 espaces thématiques réunissant tous les acteurs de l'Habitat s'exposent à la salle Maurice Lecocq de St Georges des Groseillers. L'entrée est gratuite le matin, c'est 2€ l'après-midi.



Dimanche, circuit des poiriers en fleurs. Une journée nature à la découverte du bocage. Visite chez les producteurs en VTT, à vélo ou à pied. Rendez-vous dimanche à 9h à la salle de la rencontre de Mantilly.



«L'aquarelle autrement» avec la seconde biennale organisée par Aquarellences à Alençon. Une exposition de 10 artistes de renommée internationale avec des styles et des techniques propre à chacun pour découvrir l'aquarelle. Des stages, des conférences, des démonstrations, et des animations musicales et de danse flamenco pour des inspirations d'aquarelle sur le vif. «Faite de la dentelle, fête de l'Aquarelle» avec l'Aquarelle autrement jusqu'au 4 mai à la Halle au blé d'Alencon et sur aquarellences.tk L'entrée est gratuite.



Dimanche, toute la famille est invitée à la grande fête organisée par les Muséales de Tourouvre: "Le temps des sucres". De nombreuses animations de toutes sortes vous seront proposées comme des concerts, des ateliers culinaires, des promenades en attelage. C'est ce dimanche de 10h à 19h, l'entrée est à 3€ pour les plus de 10 ans. Plus d'infos sur www.hautperche.fr