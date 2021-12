Délai de l'examen du permis : inquiétude des auto-écoles du Cotentin

Jeudi 24 avril, les moniteurs d'auto-écoles du Cotentin se sont réunis à Valognes, afin de faire le point sur les places disponibles pour passer l'examen du permis de conduire. C'est un problème récurrent dans plusieurs départements : le nombre d'inspecteurs disponibles se réduit, et avec lui le nombre de places pour les élèves. Une manifestation régionale à Caen au début du mois de mai est en préparation.

7 inspecteurs dans la Manche

"Six à sept inspecteurs sont affectés à la Manche, explique Damien René, directeur de Cotentin Formation Routière à Valognes, mais entre les non-remplacements de départs à la retraite et les congés maladies, ils ne sont pas tous disponibles. D'autant que seul 50% de leur temps de travail est consacré aux passages des examens" :

6 mois d'attente

Actuellement, un élève qui est prêt à passer le permis pour la première fois doit patienter en moyenne 6 à 8 semaines. Pour celui qui rate le coche la première fois, c'est pire : les délais vont avoisiner les six à sept mois d'attente, au début de l'été. "Les gens ont des impératifs professionnels ou scolaires, et malheureusement nous faisons tampons entre les élèves et l'administration" poursuit Damien René. Car tant que l'élève n'a pas de place d'examen, il doit entretenir son niveau avec des leçons de conduite qui avoisinent les 40 euros l'heure...

"Cette situation verrouille une activité économique, car même s'il y avait un potentiel pour ouvrir ou développer une structure, le fait de ne pas avoir de places d'examen nous oblige à limiter le nombre d'élèves", précise Damien René. D'autres réunions auront lieu prochainement dans le centre et le sud-Manche.