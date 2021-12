Sortir dans le Calvados : vendredi 25 avril

Ce soir le retour, en format XL, de la soirée la plus trémoussante de l'année au Cargö ! "Le week-end commence ici". Un événement étudiant incontournable organisé par les associations Happy Daymon et Crazy Kids. 15 djs, 3 lives dans les deux salles du Cargö. Rendez-vous ce soir pour la soirée

"Le Week end Commence ici" au Cargö à Caen.





Le festival ado continue jusqu'à demain samedi à Vire. De nombreuses représentations sont prévues pour un public adolescent. Rendez vous notamment au Préeau pour les spectacles de ce soir et demain. Retrouvez le programme sur lepreaucdr.fr







La 3e édition de la Fête du Sport a lieu demain samedi, au parc Claude-Decaen (Rive droite), de 11h00 à 17h00. L'occasion idéale de découvrir de nouvelles activités sportives et d'aller à la rencontre d'associations sportives ! Au total, 19 clubs seront présents et près de 32 disciplines seront présentées.

Parmi celles-ci : Football, Basket-ball, danses, gymnastique, sports de combats… Mais aussi des activités moins connues telles que le tir à l'arc, le football américain, le BMX, ou encore le twirling bâton. C'est gratuit et ouvert à tous