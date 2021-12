La rando pour faire connaître la maladie de Crohn

Jean-Marcel Genest, 30 ans, originaire de Villedieu-les-Poêles, marche depuis mardi 22 avril pour aider les personnes atteintes de la maladie de Crohn. Deux de ses proches, une amie et son beau-frère, sont touchés par ce mal incurable qui attaque le tube digestif et complique la vie des malades : fatigue, digestion et alimentation difficiles, amaigrissement... Une maladie qui se déclare souvent à l'adolescence, qui souffre d'un "tabou" et dont on parle peu, selon le marcheur :

Il a donc lancé une page de financement participatif et une page Facebook, Tous en marche contre Crohn, afin de reverser des dons à l'association François-Aupetit qui se mobilise pour la recherche sur les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin (MICI). "L'association avait lancé l'idée de réaliser des défis, sportifs ou humains, il y a quelques mois. On me demande souvent pourquoi je marche, la randonnée est une activité assez solitaire... Je me suis donc lancé, et j'espère réaliser d'autres randonnées sur le même principe", explique Jean-Marcel Genest :

Parti d'Omonville-la-Rogue mardi, Jean-Marcel empreinte le sentier des douaniers, passe par Goury, le nez de Jobourg, les dunes de Biville, pour arriver aux Pieux et retrouver Cherbourg samedi. Un GPS est disponible sur sa page Facebook pour le localiser et, pourquoi pas, marcher avec lui pendant quelques kilomètres...