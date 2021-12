Cotentin : deux équipes de cambrioleurs mises hors de nuire

Deux équipes de cambrioleurs ont été identifiées ces derniers jours dans le Cotentin, après plusieurs mois d'enquêtes menées par la gendarmerie de la Manche. Mercredi 23 avril, une femme et deux hommes, âgés de 40 à 50 ans et résidant dans le secteur, ont été mises en examen pour des cambriolages réalisés pour la majorité d'entre eux entre l'été 2013 et la semaine dernière. 13 faits leur sont directement attribués, mais ils pourraient être poursuivis pour 23 vols au total.

Des voleurs ni jeunes, ni étrangers

Dans un rayon de 15 kilomètres autour de Portbail et Barneville-Carteret, ils profitaient de l'absence des propriétaires de maisons ou de magasins pour dérober, la nuit, de l'argent liquide, des bijoux, de l'argenterie ou du matériel hifi. Le préjudice est en cours d'évaluation, il s'élève à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Pour le vol du samedi 19 avril, 4500 euros en liquide ains que 10.000 euros de bijoux ont été dérobés.

Les objets volés ont été saisis en Seine-et-Marne, où un complice reste encore à retrouver. Il s'agit de la seule personne ayant des antécédents judiciaires, contrairement aux voleurs du Cotentin. Des cambrioleurs loins des clichés, comme l'explique le chef d'escadron Richard Pelatan, commandant de la gendarmerie de Cherbourg :

Objets volés revendus sur le web

La seconde équipe dérobait depuis fin 2012 du matériel dans les cabanons de jardins et dépendances de maisons. 24 vols et cinq escroqueries, commis dans le Val de Saire, composés de tondeuses, débroussailleurs, outillage divers, vélos, matériel de cuisine... revendus sur internet ou dans des vides-greniers. Certains acheteurs possèdent peut-être des objets volés, sans le savoir... Eric Bouillard, procureur de la République de Cherbourg, livre quelques conseils pour éviter cela :

Les deux personnes placées en garde à vue pour ces vols dans les cabanons sont des hommes, un trentenaire et un quadragénaire, "discrets le jour mais actifs la nuit" selon le procureur de la République, qui rappelle donc que ces deux affaires "cassent le mythe du cambrioleur d'origine d'Europe Centrale ou de jeune désoeuvré". Avec ce coup de filet, les gendarmes viennent d'élucider près d'un tiers des 178 cambriolages commis en 2013 sur la circonscription de Cherbourg.