Rendez-vous de l'été à Caen : suite et fin

Première date à retenir, le jeudi 26 août place Saint-Sauveur pour le traditionnel marché aux puces et aux livres, avec toutes sortes de mobilier et d'objets hétéroclites. Un jeudi chargé, puisque deux représentations théâtrales dépaysantes occuperont aussi le devant de la scène caennaise en fin d'après-midi. A 18h30 au jardin des poètes de la Folie Couvrechef, un conte musical congolais fait se rencontrer les frères conteurs Christian et Amour Makouaya et le musicien et danseur Aimé Kifoula autour d'une mise en scène exotique.





Et puis au Château de Caen à 21h30, place aux accents espagnols avec le groupe Chica Milonga : une soirée tango, milonga et boléro. Vendredi 27 août fermera l'édition 2010 des soirées d'été, avec un spectacle à mi-chemin entre cirque et théâtre. “Racines”, par la compagnie Les Krilati, s'adresse à tous les âges, au jardin public Claude Decaen à 22h.



Tél. 02 31 30 45 55







