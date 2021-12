Sortir dans la Manche : jeudi 24 avril

Ce dimanche à partir de 10h00 venez participer à la Boucle des Marais, c'est une course de 66km à Carentan.

Les nons licenciés doivent présenter un certifical médical de non contre indication à la course à pied, vous pouvez encore vous inscrire en appelant le service sport de la mairie de Carentan au 02 33 42 74 31.







Depuis mardi, assistez au 2ème festival « Toutes toiles dehors » organisé par Ciné-débat Granville. Cette année, le thème est « Justice et cinéma ».

Prochaine séance ce jeudi soir à 20h45 avec la diffusion de « présumé coupable » de Vincent Garencq suivi d'un débat sur « l'erreur judiciaire » avec Gilles Perrault et Julien simon-Delcros.





Jusqu'à 12H00 ce jeudi 24 avril, chat en direct sur tendanceouest.com consacré à la formation en Alternance en Basse-Normandie !

Posez vos questions à nos invités et obtenez toutes les informations nécessaires pour vous aider dans votre orientation. Retrouvez le fil de la discussion tout au long de la journée sur tendanceouest.com