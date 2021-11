stupéfiants : Le fléau s'amplifie

Depuis ce début de siècle, on assiste en France, comme dans tous les pays occidentaux, à une inquiétante montée de la consommation de drogues dures, alors que celles du tabac, de l'alcool et du cannabis tendent à diminuer. Cocaïne et Héroïne en sont les reines, bien que la plupart des amateurs en connaissent les dramatiques méfaits.