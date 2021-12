Rouen : Delphine et Sophie mettent les gaz, elles !

Delphine n’en est pas à son coup d’essai puisqu’elle y avait déjà participé lors de l’édition 2012. “À l’époque, je l’ai fait pour me découvrir moi-même et me dépasser. Je ne me suis jamais intéressée au sport automobile avant”, confie la professeure de physique-chimie. Pour cette nouvelle course, elle a donc convaincu son amie Sophie, chargée de clientèle en assurances, motivée elle aussi par le goût du défi.



Un duo soudé



“C’est éprouvant autant physiquement que psychologiquement. D’autant qu’il y a un rallye avant le rallye lorsqu’il faut chercher tous les sponsors pour financer notre course”, se souvient Delphine. “Pendant la course, nous vivons un mélange constant d’émotions fortes, de stress puis de joie et d’appréhension”, ajoute Sophie, qui avait la lourde tâche de conduire le véhicule.



Pourtant, hors de question de baisser les bras. “J’ai un peu paniqué face à ma première dune. Je n’avais aucune idée de la façon dont je devais l’aborder. Mais Delphine, forte de sa première expérience m’a expliqué toute la manœuvre”. Une harmonie entre les deux associés qui a fait merveille.



Le duo a en effet très bien fonctionné, les deux gazelles affirmant n’avoir eu aucune accroche durant leur aventure. “Après le rallye, j’ai repris directement le travail. Mais au bout d’une semaine, Sophie me manquait trop, j’avais vraiment besoin de la voir”, raconte pour sa part Delphine. Toutes les deux se verraient donc bien repartir dans les années à venir pour un nouveau rallye fait de défis et de belles rencontres riches en enseignements.