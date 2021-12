Un livre comme bouclier contre la maladie

C’est chose faite depuis le jeudi 3 avril et une rencontre organisée au service onco-hématologie du CHU de Caen. Un service qu’elle connaît bien, elle qui est aujourd’hui en rémission après une leucémie qui lui a été annoncée le 23 mars 2012.



“Enfermée dans une chambre d’hôpital, on fait vite le tour, alors j’ai commencé à compiler des recettes de plats sans sel pour répondre au régime imposé par mon traitement”, explique cette auteure de 16 ans. “Sinon mes repas se seraient vite résumé à des pâtes et du riz.” Son travail saute au yeux du personnel soignant de Caen et de Rennes où elle reçoit une greffe de moelle osseuse en octobre 2012. L’idée d’en faire un livre émerge. “Mais j’y ai mis une condition : que les pages soient plastifiées pour qu’elles puissent être facilement désinfectées.” Une précaution inéluctable pour défier les bactéries qui, au quotidien, guettent tous ceux dont le système immunitaire est mis à mal par les traitements.Tout au long de cette bataille, loin d’être finie, Marie Chauvel a pu compter sur le soutien infaillible de ses parents, mais aussi du tissu associatif dédié aux enfants malades. Les associations Cassiopée et Benjamin ont ainsi acheté chacune 400 ouvrages, assurant le financement du livre auprès de l’éditeur.

La seule et grosse déception demeure le manque de soutien de ses partenaires de classe. “Au début je pouvais compter sur mes amis mais avec le temps, les choses ont totalement changé, me retrouvant seule et recevant même des insultes ou des menaces”. Désormais scolarisée à domicile, elle espère retrouver un jour les bancs de l’école. “Chaque jour vécu est un jour gagné”.