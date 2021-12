Musique à Caen : Le groupe Ghost Friends dévoile son nouvel EP

Enième formation caennaise, Ghost Friends rassemble des musiciens issus de la clique caennaise. Ainsi, ce quatuor indie est porté par Martin membre des Concrete Knives, de SAmBA De La mUERTE ou encore de Kids From The Pack. Il est accompagné de Dorian de Situations, Boris de Goldwave et d'Aurélien de Bleecker St, Summer. Ils ont notamment remporté la première manche du tremplin Phénix Live à la Maison de l'étudiant à Caen, en janvier dernier.

Dans cet EP de six titres, ils nous dévoilent des sonorités grunge punk nineties et énergiques, puisant ses influences outre-Atlantique. Ils seront en concert le 23 avril au Big Band Cafe avec Traams et le 25 avril à La Miroiterie à Paris.