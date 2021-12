Tendance Foot : L'intégrale de la L2 à la DHR !

Le SM Caen qui poursuit sur sa lancée, l'US Granville (DH) et Bourguebus Sports (DHR) deux premiers champions de la saison et tous les résultats et classement du football en Basse-Normandie, c'est uniquement sur Tendance Sports chaque dimanche soir dès 18h !