Découverte d'un système d'au moins 5 planètes en orbite autour d'une étoile

Par l'AFP: Tous droits réservés

Si l'existence des deux autres planètes est confirmée, ce système serait semblable à notre système solaire en termes de nombre de planètes (sept planètes comparées aux huit planètes du système solaire), explique l'Eso dans un communiqué.

"Nous avons trouvé ce qui est très probablement le système avec le plus de planètes découvert jusqu'à présent", a déclaré Christophe Lovis, principal auteur de l'article présentant ce résultat, rendu public lors d'un colloque international à l'Observatoire de Haute-Provence.

"Cette remarquable découverte met également en évidence le fait que nous entrons maintenant dans une nouvelle ère de la recherche des exoplanètes (planètes orbitant autour d'une étoile autre que le Soleil, ndlr): l?étude de systèmes planétaires complexes et plus seulement celle de planètes individuelles", relève le chercheur, cité dans le communiqué.

Les astronomes ont utilisé le spectrographe HARPS installé sur le télescope de 3,6 mètres de l'ESO à La Silla au Chili pour étudier pendant six ans l?étoile semblable au Soleil, HD 10180, située à 127 années-lumière de la Terre dans la constellation australe de l?Hydre mâle (le Serpent de Mer).

Grâce aux 190 mesures individuelles d'HARPS, ces astronomes ont détecté un infime mouvement d'avant en arrière de l'étoile dû à l'attraction gravitationnelle complexe de cinq planètes ou plus.

Les cinq signaux les plus forts correspondent à des planètes de masse semblable à Neptune (entre 13 et 25 masses terrestres), en orbite autour de l'étoile avec des périodes allant de 6 à 600 jours. Les distances qui séparent ces planètes de leur étoile vont de 0,06 à 1,4 fois la distance Terre-Soleil.

Les chercheurs soulignent qu'ils ont également de "bonnes raisons" de penser que deux autres planètes sont présentes.

L'une des deux devrait être une planète de type Saturne (avec une masse minimum de 65 masses terrestres) tournant autour de l?étoile en 2.200 jours.

L'autre devrait être la planète la moins massive jamais découverte avec une masse d?environ 1,4 fois celle de la Terre. Elle est très proche de son étoile, à seulement 2% de la distance Terre-Soleil. Une année sur cette planète durerait seulement 1,8 jour terrestre.

Ce tout nouveau système planétaire découvert autour de HD 10180 est "unique", précise l'ESO. "Avec au moins cinq planètes de type Neptune réparties sur une distance correspondant à l?orbite de mars, la région interne de ce système est plus peuplée que celle de notre Système Solaire et on y trouve beaucoup plus de planètes massives".

Jusqu'à présent, les astronomes connaissaient quinze systèmes avec au moins trois planètes. Le dernier détenteur du record (55 Cancri) contenait cinq planètes dont deux étaient des planètes géantes.