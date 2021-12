Ce quatuor caennais formé en 2011 nous offre dans ce nouveau clip une excursion en skateboard sur fond de "pop décomplexée et baroque", de tonalité psyché et de synthés planants. Après avoir sorti "Into the sunny Gray", un premier album autoproduit, ils ont annoncé la sortie d'un futur album, "Prints" dont "Stupid" est le premier single.