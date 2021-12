Impôt sur le revenu : combien paye-t-on en moyenne dans votre commune ?

En 2012, dernière année pour laquelle nous disposons de statistiques à propos des impôts sur le revenu, les 1.012.097 foyers fiscaux redevables de l'impôt sur le revenu, soit environ 55% des foyers fiscaux de la région, payaient 2062,5 euros d'impôt. Un chiffre qu cache toutefois de fortes disparités selon les communes, mais aussi la localisation. Les foyers les plus imposés se trouvent en effet principalement le long du littoral, alors que dans les terres se trouvent les foyers les plus modestes au regard du montant de l'impôt à payer. Ainsi, c'est dans la commune de Vauville dans le Calvados que l'on trouve les plus gros contribuables. Chaque foyer fiscal a en effet payé en moyenne la somme de 26000 euros au Fisc au titre de l'impôt sur le revenu en 2012.

Grâce à notre carte interactive, vous trouverez les statistiques sur le montant de l'impôt moyen payé par chaque foyer fiscal imposable dans chaque commune de Normandie. Plus la couleur est foncée, plus le montant moyen est important. En noir, ce sont les communes pour lesquelles le montant moyen de l'impôt par foyer fiscal dépasse les 4000 euros par an. Pour effectuer votre recherche, passez par la carte et cliquez sur la commune de votre choix ou utilisez le moteur de recherche ci-dessous. A tout moment vous pouvez revenir sur la carte générale en cliquant sur le bouton retour à la carte générale.

Si vous ne visualisez pas la carte cliquez ici.