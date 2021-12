Sortir dans la Manche: jeudi 17 avril

La première édition du festival Onde Sonore se tiendra à Agon Containville le 28 et 29 juin. Suite au succès du passage de BB Brunes l'année dernière, l'office de Tourisme a décidé de créer ce festival en plein air sur l'hippodrome. Le Festival Onde sonore c'est fin juin avec Oldelaf, Christophe Maé, Ben L'oncle Soul et plein d'autres.





La troupe de théâtre de l'Université Inter âges de Saint-Lô présentera "LA CICATRICE" au théâtre Roger Ferdinand de Saint-Lô à 20h 30 ldemain vendredi. Il s'agit d'une création. Le texte est très librement inspiré d'une histoire vraie: celle d'un soldat amnésique retrouvé à la fin de la Grande Guerre, errant sur les quais de la gare des Brotteaux à Lyon et prétendant s'appeler Anthelme Mangin. Les décors de la pièce sont réalisés par un groupe d'élèves de l'Université Inter âges sous la direction de David Lewis, directeur de l'école de Dessin de Saint-Lô.







Le vélo-club Saint-Lô Pont-Hébert organise une soirée dansante "carrément 80" à Condé sur vire ce samedi. De 22 h à 4 h à la salle Condé Espace, vous retrouverez Alpha Music New et King Music pour vous faire revenir 30 ans en arrière. Entrée : 8 euros. Mais gagnez vos places en appelant jeudi à 9h30 et 14h30 le 02 33 05 32 30.