Sortir dans l'Orne: jeudi 17 avril

Les Décalés du bocage ont publié récemment leur deuxième album intitulé le Tout du Cru. 14 titres aux saveurs bocagères mais pas seulement on y retrouve de l'humour et des textes engagés. Retrouvez le dernier album des Décalés du Bocage sur sur leur nouveau site lesdecalesdubocage.com





Ce jeudi soir au carré du Perche, Dernier round du parcours d'improvisation à Mortagne! Jean-François Zygel rend hommage au compositeur de génie, au révolutionnaire de la musique, à l'architecte des sons qu'était Beethoven. De l'intime à l'universel, Beethoven a su exprimer toute la palette des sentiments humains, de "L'hymne à la joie" aux premières notes de la "5ème symphonie". Le brillantissime Jean-François Zygel s'empare des thèmes de Beethoven et propose sa vision du grand improvisateur que fut aussi le compositeur. C'est à 20h30.



Demain, Alençon accueille son 1er marche de producteurs de pays. Le slogan « Croquer malin ? Croquez local ! » Découvrez des produits locaux, mais aussi des ateliers culinaires, des animations etc C'est de 16h à 20h à la halle au blé.