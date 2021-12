Les Décalés Du Bocage publient leur nouvel album !

Les Décalés Du Bocage, groupe phare de la région revient sur le devant de la scène avec un album inédit intitulé "Le Tout du Cru". Textes engagés mêlant humour originalité oscillant entre reggae acoustique et chanson française. Les mélodies sont rythmées, joviales et entêtantes. Découvrez le nouvel album des Normands des Décalés du Bocage, décalés comme on les aime.

Ecoutez Gweltas membre du groupe au micro 100% Ouest.