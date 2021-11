Malika Ménard toujours bien placée dans la course pour Miss Univers

Plus que quelques heures avant l'élection de Miss Univers à Las Vegas aux Etats-Unis. Et Malika Ménard est toujours bien placée dans la course. A tel point que la jeune caennaise est même l'une des miss les plus cotées sur les sites de paris en ligne.

Miss France 2010 fait partie des six favorites! On attend donc sa prestation lors de la cérémonie prévue dans la nuit de lundi 23 août au mardi 24 août.

En attendant, vous pouvez aussi découvrir sa présentation en Anglais en bonus VIDEO ainsi que les explications de Floriane Bléas sur les critères retenus par le jury.