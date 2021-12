Rouen : les conseils de Sophie-Charlotte Chapman pour entreprendre

Les femmes (et les hommes, mais ils sont encore très minoritaires) qui souhaitent s’établir pour vendre leurs propres produits sur le Web peuvent donc compter sur ses conseils. “Ce sont souvent des jeunes mères, des femmes qui travaillent à mi-temps ou peu formées qui veulent tirer un revenu de leur créativité. Mon rôle est de leur apporter les connaissances commerciales qu’elles n’ont pas”.



250 entrepreneuses



Elle-même adepte des travaux de couture et du papier, elle est également diplômée d’une école de commerce. C’est cette expérience du marché qu’elle veut mettre au service de femmes qui, comme elle, veulent allier passion et travail. “J’ai voulu monter cette entreprise pour pouvoir concilier ma vie de famille avec un travail qui me plaît. Le milieu du fait-main n’est pas concurrentiel en soi, mais les entrepreneuses créatives doivent pouvoir rapidement se faire un nom pour perdurer”.



Sophie-Charlotte Chapman propose donc une offre de formations adaptées aux besoins de ses clientes. “Nous avons déjà formé 250 entrepreneuses. Cela permet aussi de créer un réseau de personnalités créatives qui peuvent échanger conseils et bons plans. Elles travaillent parfois ensemble”.



Par ailleurs, Sophie-Charlotte dispense également ses conseils dans un livre Vendre et mettre en avant ses créations qui a rencontré un réel succès. “Un deuxième ouvrage est en préparation. Il viendra en complément du premier et donnera plus de conseils concrets. Je voudrais également dispenser plus de formations en live et surtout les rendres éligibles au droit individuel à la formation”.