Cameron Diaz, la star la plus dangereuse d'internet

Par l'AFP de son correspondant de San Francisco: Tous droits réservés

C'est Cameron Diaz qui, bien involontairement, sert le plus souvent d'appât aux escrocs du net qui utilisent des noms ou des images de personnalités connues pour attirer les internautes vers des sites piégés, capables d'introduire des logiciels malveillants dans leurs ordinateurs.

Les stars de cinéma et les personnalités jugées sexy sont en tête du classement annuel de McAfee, numéro un mondial des antivirus dont le rachat par Intel a été annoncé jeudi pour 7,68 milliards de dollars.

"Les cybercriminels utilisent souvent le nom de célébrités populaires pour attirer les gens vers des sites qui contiennent en fait des logiciels malveillants", avertit McAfee dans un communiqué. "Quiconque cherche (sur internet) les dernières vidéos ou photos peut finir avec un ordinateur contaminé par un virus".

Le président américain Barack Obama et l'icône républicaine Sarah Palin sont cette année dans les profondeurs de la liste. Mais l'internaute qui fait une recherche sur Cameron Diaz a une chance sur 10 de se retrouver sur des sites piégés qui vont permettre aux pirates de prendre le contrôle de son ordinateur ou avoir accès aux données qu'il contient.

Et si cet internaute cherche spécifiquement des fonds d'écran représentant Cameron Diaz, le risque monte à 19%.

Avec Julia Roberts, en haut de l'affiche actuellement avec son dernier film "Mange, prie, aime", le risque est de 9% et monte à 20% quand il s'agit d'images ou de fonds d'écran.

Jessica Biel, personnalité la plus "dangereuse" du net l'année dernière selon McAfee, tombe à la troisième place. Les mannequins Gisele Bündchen, Adriana Lima et Heidi Klum sont dans les 10 premières places et les stars du tennis Maria Sharapova et Andy Roddick sont 13e et 14e respectivement.