Produit par David Guetta découvrez le nouveau Flo Rida

Biographie de Flo Rida:

Flo Rida de son vrai nom Tramard Dillard est un rappeur américain né en 1979 en Floride (d'où son surnom). Il commence à se faire connaitre en 2006, apparaissant sur de nombreux mixtapes notamment celle de DJ Khaled. En attendant de se lancer dans une carrière solo, Flo Rida a écrit la bande originale de la série Entourage diffusée en France sur Canal+.

En 2009, c'est la révélation pour Flo Rida qui sort un album intitulé « Roots » avec de nombreux singles dont « Right round » en collaboration avec Ke$ha et "Available" en collaboration avec Akon.