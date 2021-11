Sortir dans la Manche: mardi 15 avril

"La jungle fait sa mode" c'est le thème du carnaval des enfants qui a lieu ce mercredi à Avranches. Au programme : prêts de costumes, maquillages et défilés dans les rues.Tout le monde est convié, les petits comme les grands.

Spectacle ce mardi soir à Saint-James. Les pères, c'est un spectacle riche de paroles drôles, émouvantes, parfois dures aussi mais d'authentiques voix d'hommes qui ont vu leur vie, leur destin tout entier changer en devenant papa. Pendant un an environ, Julie Annen a rencontré des pères du monde entier, de tous âges, toutes cultures et tous milieux. Jeunes pères et pères tardifs, passionnés ou détachés, présents ou absents, engagés, sévères, cools, divorcés, veufs, mariés, amoureux, coeurs de pierre ou d'artichaut, bavards ou silencieux, tous ont accepté de se livrer, de partager quelques instants de leur intimité de père sans pudeur ni faux semblants. C'est ce soir à 20h30, à l'Espace le Conquérant à Saint-James

Une soirée spéciale est organisée à Villedieu-les-Poêlees pour fêter la sortie du roman policier Ante Mortem, et dont l’intrigue se déroule dans la Cité du Cuivre. Cette soirée est gratuite et ouverte à tout le monde et se déroulera en deux temps :

De 17h à 18h30 : rendez-vous à l’Office de Tourisme de Villedieu les Poêles pour une présentation et une séance dédicace de l’auteur du roman , Nadine Mousselet.

A 19h30 : rendez-vous Salle du Pussoir Fidèle, dans le centre ville, pour une échange sur le genre roman policier, avec Nadine Mousselet.

