76540. L'obtention d'une bourse scolaire facilitée en Seine-Maritime

Le mode de calcul jusqu'alors existant pour décider si un enfant a le droit à une bourse scolaire et à une prise en charge de la cantine par le Département change. Désormais, c'est à partir du quotient familial calculé par la Caisse d'Allocations Familiales, que les décisions seront prises. Le Département n'aura plus à traiter chaque dossier et à vérifier les ressources de chaque famille pour attribuer ou non une bourse. La démarche pour les familles devrait également être moins lourde puisqu'ils n'auront à présenter qu'un RIB et une attestation du quotient familial. Cette procédure allégée devrait permettre aux dossiers d'aller plus vite et les familles pourront ainsi toucher l'argent plus rapidement, dès le premier trimestre de l'année.

Le Conseil Général annonce aussi que ce système permettra d'augmenter le nombre de bénéficiaires. A cet effet, le Département dirigé par Nicolas Rouly a dégagé 150 000 € pour faire face à l'afflux de boursiers. Pour rappel, le montant des bourses oscille entre 100 et 344 €. Quant au coût des repas, entre 40 et 80 % peuvent être pris en charge.