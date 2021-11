Pour son premier grand show en direct Lioan a choisi de s’attaquer au classique de la pop "The Power of Love" de Frankie Goes To Hollywood. Ce talent est magique sur scène et le public de The Voice est envouté. Réussira-t-il à séduire le public et son coach ? Sera-t-il plus performant que La Petite Shade et Emma Shaka ?

The Voice : Lioan interprète "The Power of Love" Impossible de lire le son.