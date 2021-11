Ivres, ils s'introduisent dans une maison et volent des bouteilles de vin à Notre-Dame-de-Bondeville

Il est 19h40 lorsque trois individus sont repérés par la police suite à un vol par effraction rue des Fusillés à Notre-Dame-de-Bondeville. A la vue des policiers, les individus tentent de dissimuler de vieilles bouteilles de vin (château Gloria Saint-Julien 1969) lorsqu'ils sont rejoints par un quatrième individu couvert de poussière et de toiles d'araignées. Lorsque les policiers les interrogent sur l'origine des bouteilles, les versions se contredisent.

C'est à ce moment qu'une riveraine arrive et explique aux policiers avoir vu trois hommes escalader une clôture rue des Fusillés. Les policiers se rendent dans la rue et découvrent une fenêtre brisée. En fouillant la cave, les policiers y trouvent d'anciennes bouteilles, similaires à celles que possédaient les mis en cause.

Les quatre individus sont nés entre 1977 et 1993 et demeure à Rouen et au Trait.