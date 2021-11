Femin'hand : les meilleures joueuses de D1 s'affrontent dans le Nord Cotentin

Sport avec du handball. Pour la première fois, le Nord Cotentin accueille un tournoi élite de handball féminin. Entre vendredi 20 août et dimanche 22 août, quatre équipes de division 1 vont s'affronter sur les parquets de Tourlaville et de Cherbourg. Un tournoi de préparation mais pas sans enjeu à deux semaines seulement du début de saison. Et vu l'affiche, ça devrait batailler dur... Toutes les infos pratiques sur http://festihand.free.fr/

Bonus AUDIO 1 / André Baude, le responsable du comité d'organisation Festihand, fait justement le point sur les équipes.

Bonus AUDIO 2 / Pour André Baude, le responsable du comité d'organisation Festihand, il faut s'attendre à du très beau spectacle.