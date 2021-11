Dans le Nord, les six gymnastes sont montées à deux reprises sur la deuxième marche du podium et termine donc 2e de ces demi-finale du Championnat de France. Une performance collective qui leur donne les envoie directement à Bourg-en-Bresse, les 17 et 18 mai prochain, pour la finale du Championnat de France de DN2, l'équivalent de la deuxième division.

Les gymnastes de cette équipe imitent ainsi leurs aînées du Top 12, sacrées championnes de France à Agen début avril.