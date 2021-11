Caen à découvert contre Montpellier

Du côté de l'infirmerie bas-normande, les mauvaises nouvelles s'accumulent depuis la reprise de la saison. Après les blessures coup sur coup de la recrue serbe Branko Lazarevic, puis de Grégory Leca qui évoluent tous les deux en défense centrale, c'est au tour des côtés d'être touchés. Dimanche 15 août, le latéral droit des Rouge et Bleu, Pablo Barzola a dû sortir à la mi-temps de la rencontre contre Lyon, touché à la cuisse. "Je souffre d'une élongation, du coup je ne pourrai revenir que début septembre, après le match contre Brest", confiait-il ce matin, jeudi 19 août, à la sortie des soins. Après quelques jours de repos, il doit cependant reprendre le footing accéléré la semaine prochaine.

A la sortie de l'entraînement, Nicolas Seube qui a longtemps évolué avec Malherbe au poste de latéral, assurait ce matin qu'il ne devrait pas remplacer Pablo Barzola poste pour poste. "Contre Lyon dimanche, Romain Inez a prouvé pendant 45 minutes qu'il était capable de tenir son rang au plus haut niveau, il serait donc logique qu'il joue contre Montpellier", confiait le capitaine des Rouges et Bleus.

Même si le coach Franck Dumas est connu pour ses changements tactiques de dernière minute, et malgré toutes ces blessures, il ne devrait pas y avoir de surprise derrière contre Montpellier. Autour de la charnière centrale Sorbon-Heurtaux, s'articuleraient donc les latéraux Grégory Tafforeau et Romain Inez. "Avec l'effectif que l'on a, on sera obligé à chaque match d'aller puiser très loin pour ramener des résultats", assurait Nicolas Seube. Dans la dynamique actuelle, Malherbe est capable d'un troisième exploit à Montpellier, après avoir battu Marseille (1-2) et Lyon (3-2), lors des deux premières journées.

Bonus vidéo

: trois questions à Nicolas Seube, avant le match contre Montpellier