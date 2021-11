Le SM Caen remonte sur le podium avant de jouer.

L'info est tombée ce vendredi soir, alors que le match entre Caen et Nîmes comptant pour la 28ème journée de ligue 2 devait être rejouer le 15 Avril. On a appris que la commission d'appel saisie par le stade Malherbe après la décision de la commission des compétitions de la LFP, a décidé de donner match gagné au malherbistes. Ce soir, les caennais comptent donc 3 points de plus au classement et se retrouvent 3ème avant le coup d'envoi de Istres-Caen