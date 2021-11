Vos idées de sorties du week-end du 12 et 13 avril

MANCHE



La 8e édition du festival des marais continue jusqu'à dimanche au théâtre de Carentan. L'occasion d'assister à plusieurs pièces chaque soir. Les horaires de chaque pièce sont disponibles sur festival-des-marais.fr



Dimanche, c'est le grand derby en handball ! Pour la 19ème journée du championnat de N1 masculine, la JS Cherbourg, 1ère de la poule, reçoit le Caen HB, 5ème. C'est ce dimanche à 16h au complexe Chantereyne de Cherbourg.



Ce dimanche, ne manquez pas le Relais des 4 Châteaux à Cherbourg, des parcours VTT, VTC, trail, marche nordique, promenade, toutes distances et pour toute la famille avec Tendance Ouest.



Ce week-end, le centre de promotion de l'élevage de St Lô accueille « Le Normandie Arabian Festival », deux jours de concours modèles et allures pour découvrir le cheval arabe dans toute sa beauté et sa polyvalence.



Ce week-end le club de char à voile de Vauville accueille la 4ème étape du championnat de France de char à voile Promo. Plus de 80 pilotes s'affrontent sur la plage du Nord-Cotentin dont les champions de France, Europe, et Monde qui sont tous les 3 Français, Toutes les informations sur acchvauville.fr



CALVADOS



Ce samedi, l'association Marais Page organise la 12ème édition du Salon du livre de Trévières. 37 auteurs seront présents. C'est de 9h à 12h et de 14h30 à 19h, l'entrée est gratuite. Plus d'infos sur mpassociation.wix.com



Dimanche, à la patinoire Caen la mer, venez découvrir... le hockey Luge ! De retour des jeux paralympiques de Sotchi, les meilleurs joueurs de France et d'Italie vont s'affronter sur la patinoire Caen la mer. Le match se déroule entre 12h30 et 14h30, l'entrée est gratuite. Le public pourra ensuite tester ces luges entre 14h30 et 15h30.



Samedi à Bayeux, 1er flashmob ! C'est un fête d'ambiance organisée par les commerçants de la ville. Une musique des années 60/70 sera diffusée dans les rues afin d'apporter un peu de pep's et varier de la programmation habituelle plus moderne. La Municipalité a accepté d'offrir le stationnement. Il y aura des Mots doux et/ou des offres dans les commerces. C'est en partenariat avec l'école de danse et de yoga de Bayeux, la chorégraphie est visible sur www.bayeux-commerces.com Venez à 16h Pont Saint Jean devant l'Office de tourisme en tenue colorée. Tout le monde est invité à venir participer.



Samedi et dimanche, c'est le 1er salon de l'habitat de Bayeux avec Tendance Ouest. 5 espaces à découvrir : Habitat - Nature et jardin - Immobilier - Espace Déco et Energies renouvelables. Le Salon Habitat – Déco et Jardin de Bayeux se tient tout ce week-end, Boulevard Eindhoven, centre commercial Emeraude de 10h à 19h, l'entrée est gratuite le samedi, elle est de 2€ le dimanche.



ORNE



Ce week-end, concours de tir à l'arc très spécial à Mortagne au Perche. La distance de tir est de 25 mètres en salle, le nombre de flèches tirées est de 36, sur des cibles qui font 60cm de diamètre. L'originalité, c'est que toutes les flèches tirées dans un chiffre pair permettent d'obtenir la moitié de leur valeur en cm de boudin : exemple un 10 = 5cm de boudin. Les flèches arrivées dans un chiffre impair ne gagnent rien à l'exception du 9 qui attribue un oeuf. En plus du boudin et des oeufs un trophée représentant un petit cochon sera offert au vainqueur. C'est samedi après-midi et dimanche toute la journée.



Samedi et dimanche c'est la foire des rameaux à Domfront, tout au long du week-end, une foire exposition, vide-grenier / déballage et une fête foraine. Sur place gagnez un bon d'achat de 200 € offert par Créa'Loisirs à Domfront et Tendance Ouest.