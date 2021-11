"The Voice" UK sans Kylie Minogue

L'annonce a été faite sur sa page Facebook, ses fans ont pu lire : "J'ai véritablement aimé mon passage dans l'émission et toutes les personnes incroyables qui m'ont accompagnée dans cette expérience vont me manquer. J'espère tous vous voir sur mon 'Kiss Me Once Tour' et je souhaite que le succès continue pour tous dans The Voice UK !"

La team anglaise semble donc plus instable qu'en France mais il est compréhensible qu'elle veuille s'investir d'avantage dans sa tournée, gourmande en temps et en énergie.

Mais l'émission ayant été renouvelée pour deux saisons supplémentaires, qui pourrait prendre sa place dans le fauteuil de juré ?