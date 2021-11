76540. Tourisme à Rouen : les Japonais en force, les Brésiliens arrivent

En 2013, l'Office de Tourisme a continué sa progression en terme de fréquentation de la ville par les touristes, que ce soit visites individuelles (+ 20 %) ou de groupe (+12 % ). Particularité de l'année écoulée, la forte présence française, due à des événements typiquement normands comme l'Armada et le festival Normandie Impressionniste. Derrrières, les Japonais constituent toujours la première clientèle de groupe. "Ils viennent pour nos emblèmes que sont Jeanne-D'Arc, l'impressionnisme ou le patrimoine intellectuel comme Flaubert et Victor Hugo", explique Killian Penven, responsable à l'Office de tourisme. Les Allemands et les Anglais viennent ensuite.

En 2014, en plus de ces valeurs sûres, l'Office axe son action sur la venue de publics émergents. Les audio-guides devraient être disponibles en brésilien et russe, en attendant la version chinoise. La réduction d'obtention de visa de 15 jours à 48 h pour les ressortissants chinois incite l'Office à se tourner vers ce public émergent. "En 2020, il y aurait 200 millions de touristes chinois dans le monde. Et 2020, c'est déjà demain", continue Killian Penven.

La fréquentation de la ville par des Français reste cependant majoritaire (60 % de Français, 40 % d'étrangers) et la tendance ne devrait pas s'inverser tout de suite, au contraire : "Il y a de plus en plus une fréquentation marquée par les habitants de l'agglomération. Les gens s'amusent à redécouvrir le territoire ou à le faire découvrir à leur famille."

Le nouveau guide de la saison touristique 2014 vient de voir le jour. Plus de 300 événements sont proposés tout au long de l'année.