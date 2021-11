Olivier Houel a ét remercié. Il n'est plus l'entraîneur de l'équipe de football d'Alençon, qui évolue en DH et pointe à la 10ème place du championnat. Aux portes de la relégation à 5 journées de la fin du championnat, l'équipe phare du club préfectoral est désormais entraînée par Philippe Gautier. Il s'agit du quatrième entraîneur en moins d'un an.