Découvrez la programmation du festival Art Sonic 2014

Le festival Art Sonic vient de lever le voile sur la programmation de sa 19ème édition. Vous retrouverez sur scène Dub Inc, Ky-Mani Marley, Deluxe, Biga*Ranx, Mad Caddies, Tagada Jones, Gierdré, Acib Arab, Sarah W. Papsun, Pungle Lions, Sugar & Tiger, Le Catcheur, The Nes Nation, Lewis Evans, Gandi Lake, Volt et plein d'autres artistes.

Une tête d'affiche sera annoncée par le festival le vendredi 11 avril. Les 150 premiers Pass deux jours sont à 30€ uniquement disponible sur le site digitick

La 19ème édition du festival Art Sonic, c'est à Briouze le 18 et 19 juillet prochain.

