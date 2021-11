76540. Fusion des Normandie : Nicolas Mayer-Rossignol veut un référendum

Le président du Conseil régional ne fait pas de la fusion des Normandie une obligation. Il rappelle ainsi que la "Haute-Normandie est l'un des meilleurs élèves en matière de coopérations intra et interrégionales : avec la Basse-Normandie mais aussi la Picardie, le Centre et l'Ile-de-France." Avant d'enfoncer le clou : "Il y a plus d'échanges entre la Haute-Normandie et la Picardie qu'avec la Basse-Normandie." Conclusion : oui à la fusion, mais pas forcément avec la région que l'on croit.

Nicolas Mayer-Rossignol refuse surtout qu'une fusion des deux Normandie se fasse au détriment de Rouen : "La loi est claire : notre capitale régionale, et qui doit le rester, c'est la métropole rouennaise." L'élu répond ainsi à Jean-Philippe Tanguy, candidat aux élections européennes, qui veut faire de Caen la future capitale régionale. Et l'élu d'aller plus loin : "Il faudrait aussi, et c'est bien la moindre des choses, consulter nos concitoyens par référendum."