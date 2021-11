Sortir dans l'Orne: mercredi 9 avril

Dès aujourd'hui mercredi et jusqu'à vendredi animations dans les bibliothèques du département : Projection débat en présence de l’auteur de Couleur de peau : miel.

lls sont 200 000 enfants coréens disséminés à travers le monde depuis la fin de la guerre de Corée. Né en 1965 à Séoul et adopté en 1971 par une famille belge, Jung est l’un d’entre eux. Adulte, devenu auteur de BD, il plonge dans ses souvenirs et raconte son enfance : sa survie en Corée, sa nouvelle famille belge, ses amis, les drames, la vie quotidienne, les fous rires...

Ce récit autobiographique a pris la forme d’une BD (roman graphique) dont le 3e tome est paru en septembre 2013. Une adaptation pour le cinéma a été réalisée par Jung et Laurent Boileau en 2012, mêlant images réelles et dessinées, entre présent et souvenirs. Le déracinement, l’identité, l’intégration, l’amour maternel, tout comme la famille recomposée et métissée, sont autant de thèmes abordés par Jung avec poésie, humour et émotion…

3 projections débats en présence de Jung :

Mercredi 9 avril, 20h30

Bibliothèque intercommunale du Bocage de Passais

Lieu : salle multiculturelle de Passais

02 33 64 90 63

Jeudi 10 avril, 20h

Médiathèque municipale de L’AIGLE

Lieu : cinéma l’Aiglon

02 33 84 16 19

Vendredi 11 avril, 20h30

Médiathèque de la Communauté urbaine d’Alençon, PACÉ

Lieu : salle des fêtes de Pacé

02 33 27 24 87





Ce mercredi soir, spectacle de cirque « A bas bruit » dans le cadre du festival SPRING à Alençon.

Qu’est-ce qui bouge ? Qu’est-ce qui nous bouge ? Le trampoliniste Mathurin Bolze orchestre cette fois-ci les mouvements de deux acrobates et un danseur sur des machines à avancer sur place : un tapis roulant, une roue de hamster géante. Cirque, théâtre, danse… les formes se croisent en toute harmonie. C'est à 20h30.