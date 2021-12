Le programme du D-Day Festival Normandy 2014

De la marche internationale pour la Paix au show aérien de la patrouille de France, de l'embrasement de la côte par 24 feux d'artifice synchronisés à la grande parade de la libération, découvrez le programme de la 8ème édition du D-Dy Festival Normandy. Une sélection élaborée par cinq offices du tourisme des plages du débarquement.

L'accès est libre et gratuit pour toute les manifestations.

SAMEDI 31 MAI

Marche internationale pour la Paix

UTAH BEACH / STE-MÈRE-ÉGLISE – 10 h à 17 h

Marche internationale pour la Paix (20 km). Départ d’Utah Beach etarrivée à Ste-Mère-Église.

Organisation : Centre paroissial – Tél. 02 33 41 41 48

JEUDI 5 JUIN

Parade nautique du Débarquement

CARENTAN – 15 h

À partir de 9 h 30, grand rassemblement de véhicules amphibies avec présentation des engins – Terre-plein du port de plaisance de Carentan.

15 h : Parade nautique sur le Canal du Haut Dick avec 15 jeeps amphibies, 1 GMC Duck amphibie et des embarcations anglaises avec animations musicales.

Organisation : Ville de Carentan – Tél. 02 33 71 23 50 (OT Carentan)

JEUDI 5 JUIN

Embrasement de la côte

LITTORAL – 23 h

Sur 80 km de côte, 24 feux d’artifices intenses, rythmés, entièrement automatisés, et synchronisés sur l’ensemble des 24 sites majeurs du Débarquement.

Organisation : Normandie Mémoire – Tél. 02 31 94 80 26

VENDREDI 6 JUIN

Grande parade américaine

STE-MERE-ÉGLISE – 15 h

15 h : Grande parade américaine « Memorial Parade ».

21 h : Concert pour la Paix, sur la place de l’église avec l’orchestre régional de Basse-Normandie et une chorale.

Organisation : Ville de Ste-Mère-Église – Tél. 02 33 21 00 33 (OT Ste-Mère-Église)

VENDREDI 6 JUIN

Cinéma de plein air et concert

ARROMANCHES – 21 h

Projection sur écran géant en plein air d’un fi lm d’archives (durée : 1 h). Concert du big band « History Swingers » : voyage musical dansle style de Glenn Miller (22 h 30).

Feu d’artifi ce musical : 23 h 30.

Organisation : Offi ce de tourisme d’Arromanches – Tél. 02 31 22 36 45

DU VENDREDI 6 AU DIMANCHE 8 JUIN

Spectacle de modélisme naval et de chars radiocommandés

ISIGNY-SUR-MER – À partir de 14 h 30

Sur le plan d’eau du Fanal, reconstitution du Débarquement au 1/16ème. Evolution d’une mini armada composée d’unités allant jusqu’à 2m30 de longueur et agrémentée d’effets spéciaux (séances de 30 mn plusieurs fois par jour).

Organisation: Club de la Garde Républicaine, Forum RC Panzer, Ville d’Isigny-sur-Mer

Tél. 02 31 51 24 00 (Mairie d’Isigny-sur-Mer)

SAMEDI 7 JUIN

Carentan Liberty March

CARENTAN – 16 h

Reconstitution d’un exode avec défi lé, arrivée de la Carentan Liberty March, reconstitution de la cérémonie du 23 juin «Silver Star». 15 h 30 : Flash mob de la Libération. 20 h 30 (gymnase du Haut Dick) : Grand bal de la libération, animé par les 21 musiciens du Tea for Two Big Band ainsi que the Three Belles et Bevin Boy.

Organisation : Carentan Liberty Group – Tél. 02 33 71 23 50 (OT Carentan)

SAMEDI 7 JUIN

Show aérien de la Patrouille de France

ARROMANCHES – 16 h

Spectacle aérien (45 mn) de la « Patrouille de France » au-dessus du port artifi ciel d’Arromanches.

Organisation : Offi ce de tourisme d’Arromanches – Tél. 02 31 22 36 45

SAMEDI 7 JUIN

Grand défi lé de véhicules militaires

GRANDCAMP-MAISY 12 h / ISIGNY-SUR-MER 18 h

Un défi lé à ne pas manquer ! Environ 180 véhicules des groupes de reconstitution du MVCG France parcourront la côte de la Pointe du Hoc à Isigny : Jeeps, Dodges, GMC, chars, et bien d’autres encore seront au rendez-vous !

Défi lé suivi d’un pique-nique géant et concert de « Swing Combo » dans le parc de l’Hôtel de Ville d’Isigny-sur-Mer.

Horaires de passage : Grandcamp-Maisy (12 h - 16 h 30) - Cardonville- Osmanville - Isigny-sur-Mer (18 h - 19 h 30).

Organisation : Office de tourisme Isigny-Grandcamp Intercom, mairies d’Isigny-sur-Mer, Grandcamp-Maisy, Cardonville et Osmanville, MVCG France

Tél. 02 31 21 46 00 (Office de tourisme)

SAMEDI 7 JUIN

La liberté en fête

BAYEUX – à partir de 18 h

18 h : Big Band Jazz. 19 h : Bal de la Liberté avec une carte blanche à Anita Covelli et son big band qui joueront des grands standards du jazz, puis un répertoire de chansons françaises d’après-guerre.

22 h : Grand concert de gospel par le groupe Soul Gospel. Place de Gaulle,Bayeux (Halle aux grains pour le bal et Cathédrale pour le gospel en cas de pluie). Pique-nique festif (à apporter ou à acheter sur place).

Organisation : Ville de Bayeux Service action culturelle – Tél. 02 31 92 03 30

SAMEDI 7 JUIN

10ème pique-nique géant d’Omaha Beach

SAINT-LAURENT-SUR-MER – 19h30

17 h : Défi lé de véhicules militaires de l’UNIVEM. 19 h 30 : Traditionnel pique-nique géant en front de mer. Grand bal de la libération avec The Glenn Project (Big Band Glenn Miller), précédé du groupe Les Moulinex (chansons des années 1940 et de la France libérée).

23 h : lâcher de lanternes célestes (selon conditions météo). Rôtisserie et buvette sur place.

Organisation : Office de tourisme d’Omaha Beach – Tél. 02 31 51 39 52

DIMANCHE 8 JUIN

Triathlon du Débarquement

ARROMANCHES – 10 h 30

Deux parcours proposés. Parcours Découverte : 300m de natation au coeur du port artifi ciel, 8km de VTT vers la batterie de Longues-sur-Mer et 3km de trail. Parcours Confi rmé : 1500m de natation, 32km de VTT et 10km de trail. Départ et arrivée place du 6 juin. Animations sur place. Récompenses remises par les vétérans.

Organisation : Office de tourisme d’Arromanches – Tél. 02 31 22 36 45

DIMANCHE 8 JUIN

Grande Parade de la Libération

« Sur les pas du XXXème Corps britannique »

BAYEUX – 11 h

Plus de 150 véhicules d’époque descendent la grande rue de la première ville libérée. Un défi lé historique, populaire et original, pour rendre hommage aux libérateurs britanniques. (En partenariat avec le salon du livre de la bataille de Normandie de Tilly sur-Seulles et des collectionneurs britanniques).

Organisation : Offi ce de tourisme de Bayeux Intercom – Tél. 02 31 51 28 28

DIMANCHE 8 JUIN

Parachutage de la Fière

STE-MÈRE-ÉGLISE – 11 h

Le parachutage international militaire de référence ! Passage de la patrouille de France (à confi mer). Sur le site de la Fière, à 3 km du bourg, direction Picauville. 11 h : Parachutage international militaire.

14 h 30 : Cérémonie officielle au Monument Iron Mike. 15 h 30 : Parachutage civil - reconstitution d’un parachutage avec des hommes en tenue d’époque.

18 h : Accueil des militaires parachutistes et fanfares militaires sur la place de l’église.

Organisation : Ville de Ste-Mère-Église, RCPT et AVA - Tél. 02 33 21 00 33 (OT Ste-Mère-Église)

JEUDI 12 & VENDREDI 13 JUIN

Ultra D-Day Trail

SAINTE-MARIE-DU-MONT (Utah Beach) / CAEN (Mémorial) –

Départ jeudi 12 à 13 h - Arrivée vendredi 13 à 15 h

Sur 100 miles, 14 athlètes internationaux de haut niveau (7 civils et 7 militaires) parcourront les grands lieux historiques du Débarquement, en passant par 14 « checkpoints » choisis pour leur valeur hautement historique.

Organisation : Association ULTRA D-DAY TRAIL – Tél. 06 42 57 14 18

SAMEDI 14 & DIMANCHE 15 JUIN

Salon du livre « Histoire et Mémoires »

STE-MÈRE-ÉGLISE

Samedi : 14 h - 18 h - Dimanche : 10 h - 12 h / 14 h - 18 h

Salon du livre et de la BD « Histoire et Mémoires », 6ème édition – Plus de 50 auteurs nationaux et régionaux. À la Mairie de Ste Mère-Église.

Organisation : Communauté de Communes Baie du Cotentin

Tél. 02 33 21 00 33 (OT Ste-Mère-Église)

SAMEDI 14 JUIN

Spectacle nocturne « Rendez-vous à la Cathédrale - Les Lumières de la Liberté »

BAYEUX – dès la nuit tombée

Les célèbres Rendez-vous à la cathédrale s’offrent un tout nouveau voyage au coeur de la Liberté. Cette scénographie nocturne originale met en lumière et en couleur la somptueuse cathédrale ainsi que le monumental arbre de la Liberté (1797). Un grand spectacle multi-technologique – image, son, lumière – pour célébrer la Liberté ! Cathédrale / arbre de la Liberté (les mardis, jeudis et samedis du 14 juin au 23 août).

Organisation : Office de tourisme de Bayeux Intercom – Tél. 02 31 51 28 28