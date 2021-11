Il avait manqué de justesse le titre de la plus belle voix lors de la deuxième édition de The Voice mais son talent et son envie de faire de la musique restent inébranlables.

Il reste moins d'un mois à patienter avant de pouvoir écouter son premier disque "Une vie par jour" en intégralité. Il avait déjà présenté au public le titre "C'est facile". Aujourd'hui il nous offre un extrait du morceau "Funambule".