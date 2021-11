15ème relais des 4 Châteaux dimanche Impossible de lire le son.

Amateurs de belles balades, tranquilles ou en courant, venez participer au relais des 4 châteaux. Plusieurs parcours vous seront proposés dans des disciplines différentes. VTT, VTC, trail, randonnée pédestre (et poussettes ou fauteuils!) et nouveauté cette année: l'enduro.Vous choisissez votre discipline et dimanche matin, vous pourrez parcourir ces beaux chemins. Les pré-inscriptions sont encore possibles en allant sur www.ncmtb.fr/R4C/preinscriptionVous pouvez aussi venir sur place dès 7h30 pour l'inscription. Le premier départ sera donné à 8h30. Pendant la course, des animations seront proposées au château des Ravalets à Tourlaville.Ecoutez Arnaud Lehaguez, organisateur au Nord Cotentin Moutain Bike: