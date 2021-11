François Brière nouveau maire de Saint-Lô

C'est par un discours de François Digard, le maire sortant, que la séance s'est ouverte. un discours emprunt d'émotion, au moment de quitter un fauteuil qu'il a occupé depuis 19 ans. Puis c'est sans un mot et sous les applaudissement que le désormais ancien maire de Saint Lô a quitté la salle sous les applaudissement de l'ensemble du conseil, avant même que le nouveau maire ne soit officiellement élu.

L'élection du maire ne fut qu'une simple formalité pour François Brière, qui obtient 27 voix pour seulement, sept bulletins blanc, ceux de l'opposition, au sein de laquelle siègeait bien la tête de liste de la majorité sortante, Pascal Baisnée. Vint ensuite, le temps du discours et des remerciements. Une prise de parole dans laquelle le maire rendait notamment hommage à ses prédecesseurs, Jean Patounas, Bernard Dupuis et bien évidemment François Digard, indiquant ne "vouloir retenir que les bons moment passés" avec ce dernier. Siégeant encore dans l'opposition, Christine Le Coz prenait, à son tour la parole pour assurait le maire d'une "opposition constructive, force de proposition et de contre propositions "

La séance se terminait par l'élection des adjoints, là encore, simple formalité pour la majorité qui plaçait donc 9 élus aux neuf postes d'adjoint avec dans le trio de tête, Catherine Saucet, Géraldine Paing et Mathieu Lepresle...

Ecoutez la première interview du nouveau maire de Saint Lô.

Les premiers mots de la 1ère adjointe Catherine Saucet.

Mathieu Lepresle (Johann) très attendu dans son rôle de 3ème adjoint.

Christine Le Coz, leader d'une "oppostion Constructive"