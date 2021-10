Malherbe pour un deuxième exploit

L'adversaire qui se présentera dimanche à Caen est un des ogres de la ligue 1 depuis dix ans maintenant. L'entraineur des Gones Claude Puel l'a dit et répété, L'Olympique Lyonnais veut reconquérir sont titre perdu il y a deux ans.

La tâche sera donc ardue pour les coéquipiers de Youssef El Arabi, buteur samedi soir contre Marseille...D'autant plus difficile que le Stade Malherbe devra se passer de plusieurs joueurs puisque la liste des abonnés à l'infirmerie s'est allongée aujourd'hui avec les forfaits du capitaine Nicolas Seube victime d'une contracture et de Benjamin Nivet qui lui sera indisponible 1 mois à cause d'une fracture à un doigt de pied.

Pourtant les rouges et bleus ont de bonnes raisons de croire en un deuxième exploit d'affilé. Lyon n'a gagné que 2 fois depuis 20 ans dans l'enceinte du stade Michel D'ornano contre 6 victoire Caennaise... Autre bonne nouvelle pour Caen, Lyon compte 7 internationaux dans ses rangs qui jouent cette semaine en sélection et l'accumulation des match est parfois difficile en début de saison...

Le stade Malherbe ne part pas favori dans cette rencontre de la deuxième journée de ligue 1 mais les joueurs de Franck Dumas auront a c½ur de briller pour cette première sortie devant leurs public et pourquoi pas prendre 3 points contre un des rois de la jungle de la ligue 1.

Un rencontre a suivre en direct et en intégralité sur Tendance Ouest et sur Tendanceouest.com dimanche à 17 Heures.