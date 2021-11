14239. Vaste opération de déminage à Englesqueville-la-Percée du 08 au 11 avril

100 munitions, datant de la Seconde Guerre Mondiale, ont été récemment découvertes sur la plage, en pied de falaise à Englesqueville-la-Percée près de la Pointe du Hoc.

Du 8 au 11 avril 2014, une opération de neutralisation et de destruction de ces munitions est prévue à partir de 9 heures jusqu'à 18 heures. La Marine nationale et son groupe de plongeurs-démineurs, basé àCherbourg, apporteront leur concours lors de cette opération.

Un poste de commandement opérationnel sera activé, en mairie d’Englesqueville-la-Percée, et sera placé sous l'autorité du préfet du Calvados. Ce poste de commandement associera le groupe des plongeurs-démineurs, la Gendarmerie nationale, les sapeurs-pompiers, le service route du Conseil Général du Calvados, la commune d'Englesqueville-la-Percée, la sous-préfecture de Bayeux et le Service Interministériel de Défense et de Protection Civile de la préfecture du Calvados.

Un périmètre de sécurité de 1 000 mètres sera établi et tenu par la Gendarmerie nationale. Les habitants de la quinzaine de maisons concernées devront demeurer à l'abri durant les opérations et en maintenant leurs volets fermés et fenêtres ouvertes.

Des arrêtés municipaux ont été pris pour interdire la circulation des véhicules et des piétons dans le périmètre de protection.

Un arrêté sera émis par la préfecture maritime en vue de réglementer temporairement toute activité maritime dans une zone de 1 000 mètres autour du lieu de neutralisation des engins. La sécurité du plan d'eau sera assurée par la vedette de gendarmerie maritime Esteron.