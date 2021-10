Grandes marées de l'été dans le Cotentin : MODE D'EMPLOI

C'est parti pour les grandes marées du mois d'août sur le littoral du Cotentin! Avec des coefficients de 111 prévus mercredi 11 août et jeudi 12 août, la mer va s'en aller très loin. De quoi découvrir un sacré terrain de jeux pour les pêcheurs à pied. Et justement, amateurs et vacanciers seront nombreux à envahir les plages. L'occasion de rappeler quelques conseils pratiques... N'hésitez pas aussi à consulter le http://www.environnement-sante-manche.org/

Bonus AUDIO 1 / Problème n°1: le choix du site de pêche. Le point avec Chantal Dubuis, technicienne auprès de la délégation territoriale de la Manche de l'agence régionale de Santé.



Bonus AUDIO 2 / Problème n°2: le choix des coquillages à pêcher. Le point avec Chantal Dubuis, technicienne auprès de la délégation territoriale de la Manche de l'agence régionale de Santé.

Bonus PDF / Tous les conseils détaillés point par point. Une fiche pratique réalisée par l'agence régionale de Santé de Basse Normandie.