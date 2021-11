Week-end de jeux à la MJC Rive gauche de Rouen

C'est l'association "Les fous du jeu" qui organise la seconde manche du petit festival du jeu de société. Le festival aura lieu le samedi 5 avril de 13h à 19h et le dimanche 6 avril de 14h à 18h. De nombreuses animations seront organisées telles que des jeux géants et des tournois, et des avant-premières seront présentées aux visiteurs.

Régis Nonnessée, auteur de Dixit, Season ou encore Himalya a été invité par l’association.

Pratique. MJC Rive gauche, place des Faïenciers à Rouen. Entrée gratuite