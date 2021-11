A cette occasion, le Cormoran, un patrouilleur de service public de la Marine nationale, sera amarré au quai de Normandie les 12 et 13 avril. Il sera ouvert au public de 9h à 12h et de 14h à 17h. Le samedi 12 avril, de 14h à 17h, des réservistes, associations et centres d’information de recrutement des forces armées et de la gendarmerie présenteront leurs unités, leurs activités et les modalités pour les rejoindre.