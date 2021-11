Troc tes trucs de Printemps à Alençon

Cette opération consiste à apporter des objets encore réutilisables en déchetterie, en échange, si un objet déposé par un autre usager vous interresse, vous pouvez repartir avec.

Le surplus collecté sera alors offert à EMMAÜS en fin d'opération.

Le service déchets ménagers souhaite ainsi sensibiliser les usagers / producteurs de déchets au réemploi de leurs objets dont ils ne veulent plus, mais qui peuvent encore avoir une seconde vie.

Rendez-vous à la déchetterie d'Alençon Nord (rue Nicolas Appert)

Jeudi 3 et vendredi 4 avril de 9h à 12h et de 14h à 18h.

Samedi 5 avril de 9h à 13h et de 14h à 18h.

Ecoutez Fabienne Prat, au service déchets ménagers, nous présenter l'opération: