76259. A Fécamp, il traque et agresse les femmes seules

Il est 10 h du matin, samedi 29 mars, à l'intersection des rues d'Estouteville et Saint-Léger à Fécamp. Une femme de 83 ans rentre des courses, son sac à la main. Un homme arrive vers elle et l'attaque soudainement au gaz lacrymogène, vole son sac et repart en courant. L'octogénaire dépose plainte. Quelques heures plus tard, seconde plainte d'une femme de 26 ans, victime d'un vol à l'arraché, rue de la Vicomté, alors qu'elle sortait de sa voiture. Là encore, la victime se fait piquer son sac, qui contient notamment ses moyens de paiement et son téléphone portable. Elle donne à la police un signalement précis du suspect, permettant ainsi à Police-Secours d'être vigilante.

Les vols en série se terminent le lendemain, dimanche 30 mars. Place du Général de Gaulle, les policiers observent discrètement un homme à l'attitude étrange. Il suit les femmes seules, se fixe sur l'une d'elles. Mais au moment de passer aux actes, un homme arrive. Le suspect renonce. Il est interpellé dans la foulée et les forces de l'ordre retrouvent dans son sac un couteau de cuisine et une bombe de gaz lacrymogène. Le suspect, un Reimois venu à Fécamp loger chez une connaissance, justifie ses actes par un besoin d'espèces. Il aurait envisagé de cambrioler le même jour un bar-tabac des environs.

Passé en comparution immédiate mercredi 2 avril, il a été condamné à 21 mois de prison ferme.