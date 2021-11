Les Journées Européennes des Métiers d'art commencent vendredi à Rouen

L’occasion pour tous de s’immerger dans le monde de ces métiers atypiques pendant trois jours.



5 000 événements partout en France

Le but de cet événement est de mettre en lumière la richesse et la diversité de ces métiers. L’atelier Marelle Antiquité Restauration Lustre, tenu par Bruno Marelle, participe à ces journées pour la première fois. “J’ai un métier d’art peu connu, il me semblait donc important de participer”, explique le gérant. Même réaction chez l’horloger Alain Graindorge, qui y participe depuis trois ans. “Cela permet de partager notre savoir-faire et d’échanger avec le public”. Il proposera des démonstrations à ses clients tout au long du week-end.

Chez les artisans maquettistes automobile Christian et Monique Gouel, rue Sainte Croix des Pelletiers, c’est également l’envie de faire connaître le métier et de susciter des vocations qui prime. “Notre objectif est de montrer que le savoir-faire à la française continue d’exister”.

Plus d’informations : www.journeesdesmetiersdart.fr

